Uruguay'dan BM'de Çağrı: İsrail'in Saldırıları Derhal Durdurulsun

Yamandu Orsi, rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Orsi, "BM'nin Filistin'e ilişkin hazırladığı raporları ciddiye aldıklarını ve yapılan önerilerin hayata geçirilmesini desteklediklerini" söyledi.

Orsi, İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılara değinirken, "İsrail'in askeri operasyonlarının derhal durdurulmasını, masum sivillerin öldürülmesinin önüne geçilmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Devlet Başkanı Orsi, "özgürlük ve eşitlik ilkelerinin giderek birbirinden ayrıldığına" dikkati çekerek, "En çok sahip olanlar ile en çok acı çekenler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Kendi ilkelerimizden ve taahhütlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Orsi, Uruguay'ın Orta Doğu'daki tutumuna ilişkin olarak, "1948'den bu yana her zaman iki ulus, iki halk ve iki devlet anlayışını savunduklarını" belirtti.

Ayrıca Orsi, ülkesinin uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.