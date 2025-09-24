Uruguay'dan BM'de Çağrı: İsrail'in Saldırıları Derhal Durdurulsun

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, BM 80. Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 04:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 04:32
Uruguay'dan BM'de Çağrı: İsrail'in Saldırıları Derhal Durdurulsun

Uruguay'dan BM'de Çağrı: İsrail'in Saldırıları Derhal Durdurulsun

Yamandu Orsi, rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Orsi, "BM'nin Filistin'e ilişkin hazırladığı raporları ciddiye aldıklarını ve yapılan önerilerin hayata geçirilmesini desteklediklerini" söyledi.

Orsi, İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılara değinirken, "İsrail'in askeri operasyonlarının derhal durdurulmasını, masum sivillerin öldürülmesinin önüne geçilmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Devlet Başkanı Orsi, "özgürlük ve eşitlik ilkelerinin giderek birbirinden ayrıldığına" dikkati çekerek, "En çok sahip olanlar ile en çok acı çekenler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Kendi ilkelerimizden ve taahhütlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Orsi, Uruguay'ın Orta Doğu'daki tutumuna ilişkin olarak, "1948'den bu yana her zaman iki ulus, iki halk ve iki devlet anlayışını savunduklarını" belirtti.

Ayrıca Orsi, ülkesinin uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Gazze'de 4 Günde UNRWA'ya Ait 10 Bina Vurdu
2
Edirne Uzunköprü'de Çiftlikten Traktör Römorku Çalındı: 1 Kişi Tutuklandı
3
Bitlis'te 500 Roma Sikkesi Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
4
Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Cumhuriyet Bayramı Konseri TBMM'de Gerçekleşti
6
Uruguay'dan BM'de Çağrı: İsrail'in Saldırıları Derhal Durdurulsun
7
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail Saldırıları Derhal Durmalı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek