Uşak Eşme'de Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak Eşme'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlendi; ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Dulay da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Eşme istikametinden Uşak istikametine ilerleyen otomobilin köy yakınlarına geldiği sırada karşıdan karşıya geçen dört yayadan üçüne çarptığı ve yayaların savrulduğu anlar yer alıyor.

