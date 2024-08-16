Uşak'ta 5.8 Kilogram Skunk Yakalandı

Uşak İlde Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Müdahalesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Bu arama sonucu, araçta 5 kilo 850 gram skunk maddesi bulundu.

Tutuklamalar ve Serbestler

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, emniyette verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, adliyeye sevk edilen 1 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.