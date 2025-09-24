Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi

Uşak'ta Ahilik Haftası'nda 50 yıldır saat tamirciliği yapan 77 yaşındaki Ali Yılmaz, protokol tarafından "Yılın Ahisi" seçilerek ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:09
Ahilik Haftası'nda tören ve sergi

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısında düzenlenen programda, katılımcılar kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ilişkin fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Programda 77 yaşındaki Ali Yılmaz, 50 yıldır saat tamirciliği yapması nedeniyle protokol tarafından "Yılın Ahisi" seçildi; tören sırasında kendisine cübbesi giydirilip ödülü takdim edildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş konuşmasında Ahiliğin yalnızca meslek örgütlenmesi olmadığını, aynı zamanda bir hayat felsefesi ve ahlak sistemi olduğunu vurguladı. Aktaş, "Üretimde kaliteyi, ticarette güveni, toplumsal ve yaşamda ise adalet, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan Ahilik anlayışı, esnaflığı sadece alım satım işi olmaktan çıkarıp dürüstlüğün, güvenirliğin ve alın terinin değer bulduğu bir düzen haline getirmiştir." dedi.

Vali Aktaş, genç kuşakların bu gelenekle yetiştirilmesinin önemine işaret ederek mesleki ve teknik eğitim kurumlarının desteklenmesinin iş gücünü artıracağını ve ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sunacağını belirtti.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Ahiliğin insanı bütün yönleriyle ele alıp geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Programda ayrıca AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

Tören kapsamında Yılın Kalfası seçilen Ensar Yılmaz ile Yılın Çırağı seçilen Hasan Emir Akkuş da plaketle ödüllendirildi.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Uşak Belediyesi Kent Orkestrasının müzik dinletisi ile sona erdi.

Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 50 yıldır saat tamirciliği yapan 77 yaşındaki Ali Yılmaz'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda program düzenlendi.

