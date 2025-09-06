Uşak'ta 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Asayiş Şube ekipleri uygulamada kıskıvrak yakaladı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan uygulamada, Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O.'yu yakaladı.
Hükümlünün kesinleşmiş suçları arasında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" bulunuyor.
Şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.