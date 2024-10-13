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Uşak'ta 6 Saatlik Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uşak'ta, 5.8 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat düzenlendi. Ekipler, afet anında kurtarma çalışmalarını test etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:38
Uşak'ta 6 Saatlik Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uşak'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında 5,8 büyüklüğünde bir deprem senaryosuyla 6 saatlik tatbikat gerçekleştirilmiştir.

Senaryo ve Uygulama Süreci

Tatbikat sabah saat 6.55'te Banaz ilçesi Çamsuköyü merkezli olarak tasarlanmış ve "tatbikat" koduyla İl Afet ve Koordinasyon Kurulu üyelerine mesaj gönderilmiştir. AFAD Uşak İl Müdürlüğü'nde toplanan ekipler, senaryoya uygun olarak depremden etkilenen bölgelere yönlendirilmiştir.

Kurtarma Çalışmaları ve Yansımaları

Tatbikat çerçevesinde, kent genelinde 5 bina yıkıldığı varsayılarak enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması gibi önemli aşamalar uygulamaya konulmuştur. Senaryo gereği, enkaz altında kalanların yakınları tarafından gösterilen duygusal tepki, tatbikatın gerçeğe yakın bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

Koordinasyon ve Katılım

Tatbikatın yönetimi, Vali Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can ve AFAD İl Müdürü Burak Edin tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplamda 182 araç ve 761 personelin görev aldığı tatbikat, saat 12.55'te sona ermiştir.

Vali Aktaş’tan Önemli Açıklamalar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, tatbikatların afet anında ve sonrasında yaşanan süreçleri gözlemlemek adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bugünün tatbikatı yarının hazırlığıdır" diyerek, bu tür uygulamaların olası felaketlerde hasarı minimize etmek için hazır bulunuşluk sağladığını belirtti. Ayrıca, tatbikatın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde...

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

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