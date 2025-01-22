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Uşak'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü D.T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:38
Uşak'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Uşak'ta Tarlaya Devrilen Araçta Korkutan Kaza

Uşak'ta, yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobil kazası sürücüyü ağır yaraladı. Olay, Uşak-İzmir kara yolunda meydana geldi.

80 yaşındaki D.T. yönetimindeki 45 KA 2697 plakalı otomobil, Alanyurt köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi. Kaza sonrası hemen 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa aldı. Yaralı sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince...

Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince...

Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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