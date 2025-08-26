Uşak'ta traktör devrildi: 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kardeşi yaralı

Olayın Detayları

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde, Z.A. (48)'ya ait tarlada saman yüklenirken kullanılan 64 LS 686 plakalı traktör aniden hareket ederek devrildi.

Kazada traktörde bulunan kardeşler T.A. (7) ve Ayşe A. (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayşe A. kurtarılamadı; T.A. ise tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.