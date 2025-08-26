DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Uşak'ta traktör devrildi: 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kardeşi yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kardeşi T.A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:26
Uşak'ta traktör devrildi: 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kardeşi yaralı

Uşak'ta traktör devrildi: 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kardeşi yaralı

Olayın Detayları

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde, Z.A. (48)'ya ait tarlada saman yüklenirken kullanılan 64 LS 686 plakalı traktör aniden hareket ederek devrildi.

Kazada traktörde bulunan kardeşler T.A. (7) ve Ayşe A. (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayşe A. kurtarılamadı; T.A. ise tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri...

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşmede 'Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz'
6
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
7
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor