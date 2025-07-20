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Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 30 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:58
Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'taki Orman Yangınında Son Durum

Uşak'ta meydana gelen orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği etkili müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının, Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızlardan çıktığı değerlendirilirken, rüzgarın da etkisiyle yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangın ihbarı üzerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına yönelik yapılan müdahalede, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personel görev aldı.

Hava kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahaleleri sonlandırıldı, ancak karadan söndürme çalışmaları devam etmekte.

Yangın sonucunda yaklaşık 30 hektar orman alanının zarar gördüğü bilgisi edinildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

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