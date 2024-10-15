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Usdud'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Usdud kenti yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:57
Usdud'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Usdud'da Gerçekleşen Silahlı Saldırı

İsrail'in Usdud (Aşdod) kenti çevresinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayın detayları ise acil yardım servisi tarafından açıklandı.

Saldırının Ayrıntıları

Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) tarafından yapılan açıklamada, bir silahlı kişinin Usdud bölgesinde iki farklı noktada saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Olay sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan üç kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yaralılar arasında iki kişinin durumunun hafif olduğu bildirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale ederek yaralıları hastaneye ulaştırdı.

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