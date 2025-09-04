Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı

Üsküdar Belediye Meclisi'nde at çiftliği protokolü tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, 4 Mart 2024'te açılan ancak yerel seçimlerin ardından bakım gerekçesiyle kapatılan Küçüksu'daki çocuk köyüne ilişkin olarak Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Atlı Spor Kulübü arasında yapılması planlanan protokolün teklifi görüşüldü.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan'ın eleştirileri

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, kendi dönemlerinde açılan Üsküdar Çocuk Köyü'nün yaklaşık 4 yıllık çalışma sonucunda hizmete sunulduğunu belirtti. Taylan, mekanın Üsküdarlılar ve İstanbulluların yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenlerin de ilgi gösterdiği bir yer olduğunu vurgulayarak, "İstanbul gibi yoğun nüfusun yaşadığı bir yerde, yaklaşık 90 dönümlük bir alan tamamen kamu hizmetine ayrıldı ve burada ciddi bir yatırım yapıldı." dedi.

Taylan, yerel seçimlerin ardından tesisin kapatılmasına anlam veremediğini söyleyerek, o dönemde aldıkları cevapları aktardı: "Göletin ve havuzun etrafında çit yokmuş, güvenlik sorunu varmış." Bu durumun, projeyi 1,5 yıldır kapalı tutan bir gerekçe olarak gösterildiğini belirtti ve "Bu tekliften anladığımız burası yakında faaliyete girecek. Buraya ne yapılacak, merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taylan, AK Parti döneminde at çiftliğinin ihaleyle işletmeye devredildiğini ve belediyeye gelir sağladığını hatırlattı. Meclise gelen teklifin belediyeye gelir sağlamadığını savunan Taylan şu eleştiriyi dile getirdi: "Şimdi burada bedelsiz bir şekilde, aslında belediyeye gelir getirebilecek fonksiyonda olan bu at çiftliğinin kiralanması gerekirken protokol yapma teklifiyle karşı karşıyayız. Bu durum, belediyeye gelir getirmesini engelleyici bir durumdur. Bu nedenle, tarafların içeriğinden bağımsız olarak belediyemize gelir getirmesi gereken böyle bir imkanın bedelsiz bir şekilde bir kurum ya da kuruluşa, sivil toplum örgütü de olabilir, verilmesini belediye mevzuatı açısından doğru bulmadığımızı ifade ediyorum. Bu bağlamda biz Cumhur İttifakı olarak 'hayır' oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum."

Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral: Bir ay içinde açılacak

Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral ise çocuk köyünün kısa sürede yeniden açılacağını söyledi. Aral, tesiste altyapı yetersizliği ve eksik tesisat olduğunu belirterek, "Seçim dönemine yetiştirilmiş gibi hazırlanmıştı. Biz bunu yeniliyoruz. Köyün altyapısı, elektrik sistemi dahil olmak üzere daha sağlıklı koşullara kavuşturuluyor. Bu konuda çalışıyoruz ve bir ay içinde çocuk köyünün açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından teklif, Cumhur İttifakı'nın 'hayır' oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

