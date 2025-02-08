Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar'ın Ünalan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 35 yaşındaki A.S.K'yı yakaladı.

Operasyon Detayları

Operasyon sırasında, çok sayıda çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde ile sera şeklinde uyuşturucu imal edilen düzenek ele geçirildi. Bu baskın, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. Bu durum, şehirdeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının sürdüğüne işaret ediyor.