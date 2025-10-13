Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor

Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okuyucularla yazarları buluşturuyor

İstanbul Valiliği himayesinde, Üsküdar Kaymakamlığınca düzenlenen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temalı kitap fuarı, Üsküdar Sahili'nde kitapseverleri ve yazarları bir araya getiriyor. Etkinlik, çok sayıda söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapıyor.

Onur Yazarı ve yayınevleri

Fuarın Onur Yazarı İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez olurken, Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevinin eserleri okuyucuyla buluşuyor.

Yazarların değerlendirmeleri

Fuar kapsamında Ahmet Kara, Halime Demireşik, Mustafa Kara, Ahmet Özhan, İbrahim Zahid Altay, Ekrem Demirli, Meltem Reyhan, Mustafa Armağan, Zeynep Özel, Hasan Gümüşoğlu, Sümeyye Ceylan ve Hüseyin Akın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar imza günleriyle okurlarla buluştu.

İbrahim Zahid Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliği duygusal ve tatlı bir gerilim içeren bir deneyim olarak tanımladı: "Bu fuarın kitap fuarları içerisinde önemli bir yeri var. Yayıncılar açısından İstanbul'daki en verimli geçen kitap fuarı." Altay, Üsküdarlı olduğunu belirterek fuarın bir dönem kesintiye uğradığını, ancak kaymakamlığın yeniden düzenleme kararıyla ilginin arttığını söyledi: "Gördüğünüz gibi insanların çok büyük bir ilgisi var. Bu yüzden de çok mutluyuz."

Hüseyin Akın ise fuarı gezdiğini ve ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti: "Üsküdar'dan da beklenir bir şey ama bu sahil şeridinde böyle bir şeyin olmuş olması çok güzel. Genelde alıcıdan ziyade okuyucular daha fazla ve gördüğüm kadarıyla bütün stantlarda bir kalabalık var." Akın, imza günlerinin yalnızca imza atmak olmadığını; okuyucuyla kısa sohbetler ve muhabbet yoluyla buluşma imkanı sağladığını vurguladı.

Akın, fuarda daha önce görmediği okuyucularla tanıştığını ve bu karşılaşmaların kendisi için anlamlı olduğunu anlatarak, organizasyonların kitabı okuyucuya ulaştırma ve kitabın hayatımızdaki yerini güçlendirme açısından önemine dikkat çekti: "Okuyucu bizim için gizli öznedir. Kimdir, nerededir, okuduğundan ne anlamıştır, bizi yanlış mı anlamıştır gibi soruları burada en azından kısacık zaman içerisinde bile olsa çözmüş oluyoruz."

Ziyaret ve program bilgileri

Fuar programı, etkinlik detayları ve katılan yayınevlerine ilişkin bilgilere www.uskudarokuyor.com adresinden ulaşılabiliyor. Fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

