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Üsküp’te Bankacılık Paneli: Gelecek Vizyonları Paylaşıldı

Üsküp'te düzenlenen bankacılık panelinde, Türkiye ile Balkanlar'daki bankacılık sisteminin geleceği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:57
Üsküp’te Bankacılık Paneli: Gelecek Vizyonları Paylaşıldı

Üsküp’te "Küresel Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Balkanlar'da Bankaların Geleceği" Paneli

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Küresel Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Balkanlar'da Bankaların Geleceği" konulu panel düzenlendi. Panel, IBU'nun kampüsünde gerçekleştirildi.

Önemli Konuşmacılar

Panele, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, IBU yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, Halkbank temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi. Program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, küresel bankacılık ve finans sistemine dair önemli değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Gençlere Vizyon Kazandırma Amacı

Arslan, Türk bankacılık sektöründeki evreleri ve finans süreçlerini değerlendirerek, "Tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı gençlerimizle paylaşarak onlara bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.

Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki Faaliyetleri

Halkbank'ın Kuzey Makedonya'da 45 şubesiyle faaliyet gösterdiğini belirten Arslan, bankanın yaklaşık 1,5 milyar avro bilanço büyüklüğüne ulaştığını ve 700 çalışanla operasyonlarını genişlettiğini vurguladı. Ayrıca, bankanın, Kuzey Makedonya bankacılık sektöründe ilk 4 banka arasında yer aldığını ve ticari kredilerde ikinci büyük banka konumunda bulunduğunu ifade etti. Arslan, Türk iş adamlarının Kuzey Makedonya'daki yatırımlarını desteklemenin ve yerel firmalarla işbirliği yapmanın önemine dikkati çekti.

IBU Rektörü'nden Destek Vurgusu

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Halkbank'ın bölgedeki ekonomiye sunduğu katkılara işaret ederek, "Halkbank, iyi bir üniversite kütüphanesi kurmamız için bize destek oldu. Şu anda faaliyette, öğrencilerimiz faydalanıyor," dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU)...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Küresel Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Balkanlar'da Bankaların Geleceği" konulu panel düzenlendi. IBU'nun kampüsünde gerçekleşen programda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan (fotoğrafta) açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU)...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Küresel Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Balkanlar'da Bankaların Geleceği" konulu panel düzenlendi. IBU'nun kampüsünde gerçekleşen programda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan (fotoğrafta) açıklamalarda bulundu.

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