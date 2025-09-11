USS Santa Barbara'da Komuta Değişikliği: 55. Görev Gücü Komutanı Kelley Jones Atandı

ABD 5. Filo, USS Santa Barbara (LCS 32) mavi mürettebat komutanının görevden alındığını ve yerine Yüzbaşı Kelley Jones'un atandığını duyurdu; geminin görevi etkilenmedi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:50
Donanma, liderlik standartlarını koruduklarını belirtti

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, USS Santa Barbara (LCS 32) muharebe gemisinin komuta kademesinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

5. Filo Halkla İlişkiler ofisinin yazılı bildiriminde, 55. Görev Gücü Komutanı Yüzbaşı Kelley Jones'un, muharebe gemisi USS Santa Barbara (LCS 32) Mavi Mürettebat Komutanı Adam Ochs'un yerine atandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu görev değişikliğinin gerekçesi olarak Ochs'un kıyı muharebe gemisini "komuta etme becerisine olan güvenin azalması" gösterildi.

Bildirimde ayrıca, Mavi Mürettebat İcra Subayı Komutan Jeff Steiner'in Santa Barbara'nın komutasını geçici olarak devraldığı belirtildi.

Yazılı açıklamada "Donanma, liderler için en yüksek standartları korur ve bu standartlar karşılanmadığında onları sorumlu tutar." ifadesine yer verildi.

Santa Barbara'nın şu anda ABD 5. Filo operasyon bölgesinde planlı bir görevde olduğu ve söz konusu görev değişikliğinin geminin görevini veya programını etkilemediği vurgulandı.

ABD 5. Filo'nun operasyon alanı Arap Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun bazı kısımları ile Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki üç kritik darboğazı kapsıyor.

