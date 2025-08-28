Usulsüz Üretim Yapan Yapı Malzemesi Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza

Bakanlık 81 ilde denetimlerini sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl yaptığı denetimlerle yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri üretimlerin standartlara uygunluğunu kontrol ediyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetim sonucunda, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler ülke genelinde 81 ilde sürdürülüyor ve Bakanlık, sektördeki ürün güvenliğinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.