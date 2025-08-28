DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,21%
ALTIN
4.480,53 0,01%
BITCOIN
4.644.169,92 -0,76%

Usulsüz Üretim Yapan Yapı Malzemesi Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 bin denetimde standartlara aykırı üretim yapan yapı malzemesi firmalarına toplam 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:32
Usulsüz Üretim Yapan Yapı Malzemesi Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza

Usulsüz Üretim Yapan Yapı Malzemesi Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza

Bakanlık 81 ilde denetimlerini sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl yaptığı denetimlerle yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri üretimlerin standartlara uygunluğunu kontrol ediyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetim sonucunda, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler ülke genelinde 81 ilde sürdürülüyor ve Bakanlık, sektördeki ürün güvenliğinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
Scarborough Sığı'nda Filipinler, Avustralya ve Kanada Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi
6
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?