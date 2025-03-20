Uzay Tabanlı Afet Yönetim Projesi'ne Uluslararası Destek

Karadeniz Sel Bilgi Sistemi Projesi, Uluslararası Otoriteden Tam Not Aldı

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Yıldırım'ın geliştirdiği Karadeniz Sel Bilgi Sistemi (KARFIS) Projesi, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) tarafından yapılan değerlendirmelerde tüm üyelerin destek verdiği proje olarak öne çıktı. Bu proje, uzay tabanlı afet yönetimi konusunda çığır açacak nitelikte.

TÜBİTAK ve APSCO'dan Yüksek Destek ile Tanındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) üyesi olan APSCO, 2025 İlerleme Planı Komitesi Toplantısı'nda çeşitli projeleri değerlendirdi. Bu toplantıda Doç. Dr. Yıldırım'ın projesi, toplamda alınan 8 oyla komite üyelerinin en yüksek desteğini kazandı.

Projenin Amacı ve İşlevi

Hedefi Türkiye'deki sel bilgi sistemi altyapısının güçlendirilmesi olan KARFIS Projesi, vatandaşların ve karar vericilerin sel riskini değerlendirerek bilinçli önlemler almasına olanak tanıyacak. Doç. Dr. Yıldırım, "Yıldız ve kıtanın bu proje gibi sistemlerle ABD'ye kıyasla eksik olduğunu, hedefimiz olarak tanımlıyoruz" şeklinde konuştu.

İnternet Tabanlı Sistemle Kapsayıcı Çözümler

Proje kapsamında öncelikle Karadeniz'i kapsayan ölçeklendirilebilir bir prototip oluşturulacak. İnternet tabanlı altyapı ile, bu sistemin diğer bölgelere de uyarlanabilir hale getirilmesi planlanıyor. Sentinel ve Landsat uyduları gibi mevcut uzay araçlarının verilere erişim sağlayarak sel haritaları oluşturmada kullanılacak.

Afet Yönetiminde Ekonomik Geri Dönüş

Yıldırım, sel durumunda yol güvenliğinin artırılması ve vatandaşların doğru yönlendirilmeleri için projenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Biz, projemiz için APSCO'dan 270 bin dolar bütçe talep ettik. 4-5 aracı kurtarırsak, sistem kendini amorti eder. Ama hedefimiz çok daha büyük kayıpların önlenmesidir" açıklamasında bulundu.

Gelecek Hedefleri ve İş Birlikleri

Projenin geliştirilmesi için 2 yıl süre talep edildiğini belirten Yıldırım, doktora öğrencileri ve araştırmacıları ile birlikte gerekli haritaları oluşturup sistemin operasyonel hale gelmesini sağlamayı hedefliyor. APSCO, projeye olan yüksek desteği doğrultusunda bütçenin tamamını verme potansiyeli taşıyor.