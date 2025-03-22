Uzmanlardan Su Krizi Uyarısı: Acil Önlemler Alınmalı

Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu, tatlı su kaynaklarının hızla tükendiğini ve 2030'a kadar su krizi riskiyle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:55
Uzmanlardan Su Krizi Uyarısı: Acil Önlemler Alınmalı

Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu’ndan Su Krizi Uyarısı

Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu, tarım, sanayi ve evsel kullanımlar nedeniyle tatlı su kaynaklarının hızla tükendiğini, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Yağlıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, suyun sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Suyun Hayati Önemi

Suyun yaşamın temel kaynağı olduğuna dikkat çeken Yağlıoğlu, “Su hem ekosistemler hem de insanlık için hayati öneme sahiptir. Ancak küresel iklim değişikliği, nüfus artışı, kirlilik ve bilinçsiz su tüketimi, su kaynaklarını tehdit etmekte ve geleceğimizi riske sokmaktadır” dedi.

Yağlıoğlu, “Dünyada kirliliğin sebebi de kaynağı da insandır ve bu kirliliğin zararlarını gören, yaşadığı tahribatla can çekişen doğadır. İnsanların temiz suya erişimi, sosyal devlet olmanın sonucu olarak devletlerin sorumluluğu olsa da suyu temiz tutmaktaki sorumluluk, dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Su Kaynakları Tehdit Altında

Ayrıca, dünyanın yüzde 71'inin suyla kaplı olmasına rağmen, bunun sadece yüzde 2,5'inin tatlı su olduğunu belirten Yağlıoğlu, “Dünyada buzullar dışında yalnızca yüzde 0,5'lik kısmı kullanılabilir durumdadır. Tarım, sanayi ve evsel kullanımlar nedeniyle tatlı su kaynakları hızla tükenmekte, birçok bölgede su krizi yaşanmaktadır” dedi.

Yağlıoğlu, tarımsal sulamada bilinçsiz tüketimi önlemek, sanayide geri dönüşüm sistemlerini zorunlu hale getirmek ve bireysel su tasarrufu bilincini artırmak gibi önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere temiz dünya bırakmak için harekete geçelim. Bugün Dünya Su Günü vesilesiyle herkesi sorumluluk almaya ve su kaynaklarımızı korumaya davet ediyorum. Unutmayalım ki sorun hepimizin sorunu, çözüm de hepimizin elinde” değerlendirmesinde bulundu.

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