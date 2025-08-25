DOLAR
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü

Trabzon Vakfıkebir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Yüksel B. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:08
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen kazada bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Olay, Küçükdere Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza ve müdahale

Yüksel B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Ekiplerin yaptığı tespitlere göre, kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

