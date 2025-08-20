Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere Vade Farksız 5 Taksit Müjdesi

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, artan okul masrafları ailelerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu çerçevede Vakıf Katılım Bankası, velilerin bütçesini rahatlatmak amacıyla bireysel kredi kartı kullanıcılarına özel bir kampanya başlattığını açıkladı.

Kampanya Detayları

Banka tarafından duyurulan kampanya, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesinde velilerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında bireysel kredi kartı sahipleri, eğitim sektöründe yapacakları harcamaları vade farksız 5 taksit ile ödeyebilecek. Kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kart tipine göre belirlenen limitler şöyle:

Vakıf Katılım Troy bireysel kredi kartı sahipleri: 1.000 TL ile 700.000 TL arasındaki eğitim harcamalarını faizsiz taksitlendirebilecek.

Vakıf Katılım Mastercard bireysel kredi kartı kullanıcıları için limit: 1.000 TL ile 300.000 TL.

Yetkili Açıklaması

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili olarak bankanın eğitimi öncelikli ihtiyaçlardan biri olarak gördüğünü vurguladı. Yorulmaz şöyle dedi: "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek ve onların bütçelerine katkı sağlamak, banka olarak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, bireysel kredi kartıyla yapılacak eğitim harcamalarını vade farksız 5 taksit imkanıyla kolaylaştırıyoruz. Amacımız, bu yoğun dönemde müşterilerimizin yükünü hafifleterek, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaya devam etmektir."

Veliler, kampanya koşulları ve başvuru süreçine ilişkin detaylı bilgi için Vakıf Katılım Bankası şubeleri veya resmi iletişim kanallarını takip edebilir.