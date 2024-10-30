Valensiya'da Şiddetli Yağışlar: Ölü Sayısı 51'e Çıktı

Valensiya'daki Sellerde Can Kaybı Artıyor

İspanya'nın Valensiya bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, büyük çapta hasara neden oldu. Aşırı yağışların oluşturduğu seller, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

51 Kişi Hayatını Kaybetti

Son gelen bilgilere göre, sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Yetkililerin açıklamalarına göre, kurtarma çalışmaları devam ediyor ve bölgede daha fazla can kaybı olmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Sellerin belirtileri

Yerel halkın yaşamı, ulaşıma kapanan yollar ve hasar gören yapılar nedeniyle büyük tehlike altında. Hükümet, acil durum önlemleri almakta ve gerekli yardım çalışmalarını hızlandırmakta.

Sonuç olarak

Bölgedeki felaket, yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlgili birimlerin durumu kontrol altına almak için tüm imkanlarını seferber edeceği bildirildi.