Vali Aksoy, Şehit Üsteğmen Emre Mercan’ın Baba Ocağına Taziye Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Üsteğmen Emre Mercan'ın baba evini ziyaret edip ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:28
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın Emek Mahallesi, Erensoy Sokak'taki baba evini ziyaret etti.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli üsteğmen için evin önünde kurulan taziye çadırında Halil İbrahim Mercan ile oturup taziye dileklerini iletti. Ziyaret sırasında şehidin evinde okunan duaya orada bulunanlar birlikte 'amin' dedi.

Ziyarette Kimler Vardı

Vali Aksoy'a eşlik edenler arasında Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da yer aldı. Yetkililer şehit babasını ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Şehit ailesine ve mahalle sakinlerine yapılan taziye ziyaretleri, toplumun dayanışma duygusunu yansıtmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY'UN SOL TARAFTA BULUNAN KİŞİ ŞEHİT BABASI HALİL İBRAHİM MERCAN.

