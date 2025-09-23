Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder ve Kaçkar Dağları'nın 'Kaçkar by UTMB'ye ev sahipliği yapacağını açıkladı; hazırlıklar ve afet sonrası kararlılık vurgulandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylası'nda bir otelde yapılan Koordinasyon Toplantısı sonrası gazetecilere, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı Kaçkar by UTMB'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı ve hazırlık süreci

Baydaş, organizasyonun bu hafta sonu gerçekleştirileceğini belirterek, "2 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz, yaklaşık 8 aydır da akreditasyon sürecini geçirdiğimiz ve bir yıldır da hazırlıklarını yaptığımız bir organizasyonumuz var." dedi.

Afet sonrası kararlılık

Vali Baydaş, yaşanan ağır felakete rağmen organizasyonu düzenleme kararlarını ve bunun gerekçelerini şöyle anlattı:

"Yollar sıkıntılı, elektriği veremiyoruz, internet sıkıntımız var ve ciddi bir problem geçirdik diye tereddüt etmek kolay olanıdır. Ama biz arkadaşlarımızla istişare ettik. Gençlik Spor Bakanımızla konuyu istişare ettik. Dedik ki biz kolay olanı tercih etmeyeceğiz ve diyeceğiz ki bu ağır sel ve afete rağmen biz söz verdiğimiz bu uluslararası organizasyonu inşallah gerçekleştireceğiz."

Baydaş, organizasyonun ülkenin uluslararası organizasyon kabiliyetinin ve afetlerle mücadeledeki hızlı aksiyonunun bir göstergesi olacağını vurgulayarak, "Kaçkar by UTMB organizasyonumuzun sıkıntı yaşamadan ama daha fazla gayret göstererek, daha fazla efor sarf ederek gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Turizm ve gelecek hedefleri

Rize'nin bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Vali Baydaş, hedefin turizmden daha fazla faydalanmak, daha fazla gelir elde etmek ve şehri ülke turizmi adına bir marka kenti haline getirmek olduğunu söyledi. Baydaş, "Ayder'imiz, Kaçkar Dağları'mız ve Rize'miz, Kaçkar by UTMB organizasyonuna ev sahipliği yapacak." sözleriyle açıklamayı sonlandırdı.

