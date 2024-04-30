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Valilikten 1 Mayıs’ta İstanbul’a kısıtlama: Toplu taşımalarda o yollar kullanılmayacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, İstanbul’daki toplu taşımalarda kısıtlamaya gitti. Belirlenen saatlerde, belli güzergahlarda ulaşım sağlanamayacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:56
Valilikten 1 Mayıs’ta İstanbul’a kısıtlama: Toplu taşımalarda o yollar kullanılmayacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle, yarın (1 Mayıs) belirlenen saatlerde bazı toplu taşıma güzergahlarına kısıtlama getirdi. Kısıtlama, saat 04.00’da karayolunda, saat 05.30’da ise deniz ve raylı sistemde başlayacak.

Raylı ulaşımda, yarın saat 05.30’dan itibaren kısıtlanacak güzergahlar ve kapatılacak duraklar şu şekilde:

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları (çift taraflı)

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattında Gayrettepe metro durağı

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro durakları

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı - Kabataş arası duraklar

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattında Cibali - Eminönü arası duraklar

T6 Tramvay hattında Yenikapı - Kazlıçeşme arası duraklar

Metrobüs:

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları (çift taraflı)

Deniz ulaşımı:

Deniz yolunda ise yarın saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sefer yapan “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci” arasında yolcu ve araç taşınmasına, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptaline karar verildi.

Ayrıca Marmaray Sirkeci istasyonları da çift taraflı olarak kapatıldı.

Karayolunda ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ağırlıklı olmak üzere pek çok güzergah ulaşıma kapalı olacak. Kısıtlamaların pek çoğu, 1 Mayıs'ta yasaklı olan 'Taksim Meydanı'na çıkışları engelleme amacı taşıyor.

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