Van'da 'AK Gençlik Van GölFest' Başladı: Su Sporları ve Gençlik Etkinlikleri

Van'da 'AK Gençlik Van GölFest' Başladı

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest", Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezinde başladı. İki gün sürecek festival, sporcuların su altında Türk ve Filistin bayraklarını açtığı gösteriyle açılışını yaptı.

Etkinlik Programı

Festival kapsamında plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları gerçekleştirildi. Ayrıca flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken ve jet sky gösterileri düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde akıl oyunları ve geleneksel okçuluk yarışları da yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu: "Gençlik teşkilatımızın düzenlediği bu festival gibi ülkede birçok etkinlik düzenleniyor. Türkiye'de gençlerin önem verdiği festivallerden biri TEKNOFEST'tir. Teknoloji ağırlıklı festivali milyonlarca insan izliyor. Yapay zekadan bilişim teknoloji alanına kadar her alanda bir başarı hikayesi var. Bunun yanında AK Gençlik teşkilatımızın da bir projesi olan "AK Gençlik Van GölFest" ilk kez yapıldı. Bu festival kapsamında hem teşkilatçılık yapılıyor hem kent tanıtılıyor hem de gençlerimiz eğlenerek vakit geçiriyor."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas: "Gençlerimize tüm imkanlar sunuluyor. Bir yandan eğlence bir yandan da dinlenme mekanları bulunan gençlerimiz çok şanslı. Sıkıntıların, yoksullukların ve eksikliklerin olduğu eski dönemleri geride bıraktık. Şimdi her şey gençlerimizin geleceği için yapılıyor."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe: "Festival, çevre bilincinin, turizmin ve dayanışmanın da bir simgesi haline geldi. Flyboard, kano, kürek, yelken gösterileri ile halkımızı bir araya getirerek onları dolu dolu bir programla buluşturacağız. Ayrıca festivalimiz sayesinde Van Gölü'nün korunmasına dair farkındalığı artırmayı, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kullanmayı ve gençlerimize yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz."

Konserlerin verileceği festival yarın da devam edecek.