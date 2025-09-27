Van'da 'AK Gençlik Van GölFest' Başladı: Su Sporları ve Gençlik Etkinlikleri

AK Gençlik Van GölFest, Gebze Su Sporları Merkezi'nde başladı; su sporları, plaj oyunları ve kültürel etkinliklerle iki gün sürecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:34
Van'da 'AK Gençlik Van GölFest' Başladı: Su Sporları ve Gençlik Etkinlikleri

Van'da 'AK Gençlik Van GölFest' Başladı

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest", Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezinde başladı. İki gün sürecek festival, sporcuların su altında Türk ve Filistin bayraklarını açtığı gösteriyle açılışını yaptı.

Etkinlik Programı

Festival kapsamında plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları gerçekleştirildi. Ayrıca flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken ve jet sky gösterileri düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde akıl oyunları ve geleneksel okçuluk yarışları da yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu: "Gençlik teşkilatımızın düzenlediği bu festival gibi ülkede birçok etkinlik düzenleniyor. Türkiye'de gençlerin önem verdiği festivallerden biri TEKNOFEST'tir. Teknoloji ağırlıklı festivali milyonlarca insan izliyor. Yapay zekadan bilişim teknoloji alanına kadar her alanda bir başarı hikayesi var. Bunun yanında AK Gençlik teşkilatımızın da bir projesi olan "AK Gençlik Van GölFest" ilk kez yapıldı. Bu festival kapsamında hem teşkilatçılık yapılıyor hem kent tanıtılıyor hem de gençlerimiz eğlenerek vakit geçiriyor."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas: "Gençlerimize tüm imkanlar sunuluyor. Bir yandan eğlence bir yandan da dinlenme mekanları bulunan gençlerimiz çok şanslı. Sıkıntıların, yoksullukların ve eksikliklerin olduğu eski dönemleri geride bıraktık. Şimdi her şey gençlerimizin geleceği için yapılıyor."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe: "Festival, çevre bilincinin, turizmin ve dayanışmanın da bir simgesi haline geldi. Flyboard, kano, kürek, yelken gösterileri ile halkımızı bir araya getirerek onları dolu dolu bir programla buluşturacağız. Ayrıca festivalimiz sayesinde Van Gölü'nün korunmasına dair farkındalığı artırmayı, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kullanmayı ve gençlerimize yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz."

Konserlerin verileceği festival yarın da devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 8. Yılda 74,5 Milyon Ton Atığı Dönüştürdü
3
MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
4
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün yüzüne çıktı
5
Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı
6
Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı