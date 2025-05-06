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Van'da Akademisyenler ve Öğrenciler, İsrail'in Saldırılarını Bisikletle Protesto Etti

Van YYÜ'de akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:39
Van'da Akademisyenler ve Öğrenciler, İsrail'in Saldırılarını Bisikletle Protesto Etti

Van'da Bisikletle Protesto

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir bisiklet turu düzenledi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Edebiyat Fakültesi önünde toplanan katılımcılar ile başladı. Bisikletlerine Türk ve Filistin bayrakları astıkları görülen grup, üniversite yerleşkesinde yaklaşık 4 kilometre pedal çevirerek yürüyüş yaptı.

Yücel İslam'dan Açıklama

Katılımcılar adına konuşan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, "Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesindeyiz," dedi. İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğine dikkat çeken İslam, şunları kaydetti:

"Farklı eylemlerle sesimizi bir kez daha tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Elimizden şu an bunlar geliyor. Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındayız. Acımız büyük. Saldırıların bir an önce son bulmasını, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için eylemlerimize devam edeceğiz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

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