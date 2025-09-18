Van'da evlat nöbeti: DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem sürüyor

Menekşe Sokak'tan yürüyüş, oturma eylemi ve teslim çağrısı

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü. Her hafta olduğu gibi aileler Menekşe Sokak'ta bir araya gelerek, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak yürüdü.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olma çağrısında bulundu. Eylemde duygulu anlar yaşanırken aileler, dağdaki çocukların ailelerine dönmesi için çağrı yaptı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızının eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldığını belirtti. Sancar sözlerine şöyle devam etti: "Şeyma kızım, beni duyuyor ve görüyorsan gel teslim ol. Özlemle, hasretle burada seni bekliyorum. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler ailelerine kavuşsunlar. Artık dağda, mağaralarda ölmesinler. Acılı bir anne olarak ciğerim paramparça olmuş, evim yıkıldı. Artık başka annelerin evi yıkılmasın, başka anneler ağlamasın."

Eyleme oğlu için katılan Saliha Mert de duygularını ifade ederek, "Artık buraya gelmek istemiyorum. Oğluma kavuşmak istiyorum. Oğlum, kardeşlerin seni istiyor. Sen çok merhametli bir çocuktun, ne oldu sana. Seni seviyorum, gülüşünü özledim annem, çık gel." diye konuştu.

Ailelerin eylemi, benzer taleplerle haftalık olarak devam ediyor ve katılımcılar çocuklarının güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilmesini talep ediyor.

