Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 7-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.