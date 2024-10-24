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Van'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Van'da bir öğrenci, etraftaki arkadaşının Heimlich manevrası ile yaşamını kurtardı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:39
Van'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Van'da Nefes Borusuna Elma Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'nda, 6. sınıf öğrencisi olan Çağrı Beyazpolat'ın nefes borusuna elma parçası kaçtı. Teneffüste gerçekleşen olayda, Beyazpolat, elma yerken bir parça boğazına takıldı ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Sınıf arkadaşları, durumu fark ederek Beyazpolat’ı koridora çıkardılar ve nöbetçi öğretmene haber verdiler. Bu esnada, Muhammet Enes Karataş, aldığı ilkyardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrasını uygulayarak elma parçasını çıkarmayı başardı.

Karataş'ın Hızlı Müdahalesi

Beyazpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir anda nefes alamadım. Öğretmenin yanına gitmek için koridora çıktım. Beni gören arkadaşım Muhammet yardımıma koştu. Heimlich manevrası yaparak hayatımı kurtardı. Çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Karataş ise, "Arkadaşımın nefes alamadığını görünce koşarak yanına gittim. Öğretmenlerimizin bize daha önce öğrettiği Heimlich manevrasını uygulayarak elma parçasını çıkardım. Arkadaşımın hayatını kurtardığım için çok mutluyum," dedi.

Eğitim Müdüründen Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "İlkyardım eğitimi alan öğrencimizin solunum yoluna elma kaçan arkadaşına müdahalesi takdire şayan. Bu tür istenmeyen olaylar yaşanabiliyor, ama böyle durumlarda öğretmen ve öğrencilerimizin ilk yardım eğitimine ve vakalara müdahale edebilecek bilgiye sahip olmaları bizler için mutluluk verici. Umuyoruz ki bir daha bu tür olaylar yaşanmaz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi Çağrı Beyazpolat (sağda) arkadaşı Muhammet...

Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi Çağrı Beyazpolat (sağda) arkadaşı Muhammet Enes Karataş'ın (solda) yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi Çağrı Beyazpolat (sağda) arkadaşı Muhammet...

Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi Çağrı Beyazpolat (sağda) arkadaşı Muhammet Enes Karataş'ın (solda) yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

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