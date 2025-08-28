Van'da jandarma dronla 26 koyunu 5 kilometre uzaklıkta buldu

Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan 26 koyun, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekler Mahallesi'nde 56 yaşındaki çoban'ın yeni aldığı 26 koyun'un kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.

Arama ve Bulma Çalışması

Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, termal dürbün ve termal dron ile havadan tarama yaptı. Kayıp koyunlar, kayboldukları bölgeden 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

