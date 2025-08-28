DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,07 -0,51%
ALTIN
4.482,99 -0,05%
BITCOIN
4.637.768,71 -0,62%

Van'da jandarma dronla 26 koyunu 5 kilometre uzaklıkta buldu

Erciş'te kaybolan 26 koyun, jandarma ekiplerinin termal dron ve dürbünle yaptığı aramada Tekler Mahallesi'nden 5 kilometre uzakta bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:35
Van'da jandarma dronla 26 koyunu 5 kilometre uzaklıkta buldu

Van'da jandarma dronla 26 koyunu 5 kilometre uzaklıkta buldu

Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan 26 koyun, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekler Mahallesi'nde 56 yaşındaki çoban'ın yeni aldığı 26 koyun'un kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.

Arama ve Bulma Çalışması

Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, termal dürbün ve termal dron ile havadan tarama yaptı. Kayıp koyunlar, kayboldukları bölgeden 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin dronla yaptığı...

Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin dronla yaptığı...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
5
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
6
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
7
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı