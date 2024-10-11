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Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Van'da kadınlar, şiddete karşı seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:45
Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Van'da Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı tepki gösterdi. Bu eylem, Van İHH İnsani Yardım Derneği'nin öncülüğünde düzenlendi.

Beşyol Meydanı'nda Bir Araya Geldiler

Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen protestoda kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıyarak seslendiler.

Yıldız Doğan'dan Önemli Açıklama

Van İHH İnsani Yardım Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Yıldız Doğan, yaptığı açıklamada, güvenli bir gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin barış ve huzurun sağlanması gerektiğini vurguladı.

Doğan, son zamanlarda artış gösteren kadınlara yönelik şiddet olayları ile ilgili "Kötülüğün ve vahşetin sıradanlaşması, toplumun vicdanını zamanla yitirmesine neden olacaktır. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamayan bir toplumun güvenli bir geleceği olamaz," dedi.

Uyuşturucu Sorunu ve Toplumsal Etkileri

Uyuşturucu kullanımının topluma zararları hakkında da bilgi veren Doğan, "Ülkemizde işlenen her üç suçtan biri uyuşturucu kaynaklıdır. Bu durum, uyuşturucu ile mücadele etmenin aciliyetini gözler önüne seriyor. Kadın cinayetleri, çocuk katliamları gibi sorunların yanında, bu olguları besleyen inançların toplumda nasıl kabul gördüğünü sorgulamak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki...

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi. Van İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki...

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi. Van İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

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