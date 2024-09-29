Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş Aranıyor

Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Rojin Kabaiş adlı üniversite öğrencisi, geçen Cuma akşamı arkadaşlarına çakıl taşı toplamak amacıyla sahile gideceğini ifade ettikten sonra kayboldu.

Arkadaşlarının Fark Etmesiyle Başlayan Arama Süreci

Kabaiş'ten, belirtilen süre içinde haber alamayan arkadaşları, durumu olağanüstü bir endişe ile değerlendirerek sahile gitti. Burada, Rojin'in cep telefonu ve kulaklığını bulmaları durumun ciddiyetini artırdı.

Geniş Çaplı Arama Faaliyetleri

Bölgedeki yetkililere durumu bildirildi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle, Su Altı Grup Amirliği ve Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen arama faaliyetleri büyük bir titizlikle devam ediyor.

Arama ekipleri, "Kurbağa adamlar" ve su altı görüntüleme cihazları kullanarak hem Van Gölü'nün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Rojin Kabaiş'in izini sürmekte. Tüm umutlar, kaybolan öğrenciye ulaşmak için sürdürülen bu yoğun çabalarda...

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.