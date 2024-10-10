Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş Arama Çalışmaları 13. Gününde

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolması ile ilgili arama çalışmaları, 27 Eylül'den bu yana sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Kabaiş, arkadaşlarına sahile çakıl taşı toplamak için gideceğini belirtmişti.

Genişletilmiş Arama Operasyonu

Kaybolan genç kız için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği, Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri tarafından büyük bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, su altı görüntüleme cihazları kullanarak Van Gölü'nde derinlemesine incelemelerde bulunuyor.

Kıyıda Süren Çabalar

Kıyıdaki arama ekipleri, sahile yakın yerleşim alanlarını, abandon edilmiş yapıları ve sazlık bölgeleri düzenli olarak tarayarak Kabaiş'in izine ulaşmaya çalışıyor. Bu süreçte Rojin’in ailesi ve yakınları, arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede umutla beklemeye devam ediyor.