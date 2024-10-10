DOLAR
34,21 0,03%
EURO
37,52 -0,19%
ALTIN
2.875,94 -0,24%
BITCOIN
2.081.954,28 -0,71%

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kayboluşunun 13. gününde arama çalışmalarına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:39
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş Arama Çalışmaları 13. Gününde

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolması ile ilgili arama çalışmaları, 27 Eylül'den bu yana sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Kabaiş, arkadaşlarına sahile çakıl taşı toplamak için gideceğini belirtmişti.

Genişletilmiş Arama Operasyonu

Kaybolan genç kız için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği, Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri tarafından büyük bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, su altı görüntüleme cihazları kullanarak Van Gölü'nde derinlemesine incelemelerde bulunuyor.

Kıyıda Süren Çabalar

Kıyıdaki arama ekipleri, sahile yakın yerleşim alanlarını, abandon edilmiş yapıları ve sazlık bölgeleri düzenli olarak tarayarak Kabaiş'in izine ulaşmaya çalışıyor. Bu süreçte Rojin’in ailesi ve yakınları, arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede umutla beklemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
5
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
6
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek