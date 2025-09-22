Van'da Okula Bıçaklı Saldırı: İki Öğretmeni Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 19 Eylül'de iki öğretmeni bıçakla yaralayan şüpheli İ.G. tutuklandı; bir öğretmen ameliyat sonrası serviste, diğeri taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:20
Van'da Okula Bıçaklı Saldırı: İki Öğretmeni Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Van'da okula bıçaklı saldırı: şüpheli tutuklandı

Olay ve soruşturma

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda, 19 Eylül tarihinde görevli öğretmenler E.Ş. ve R.Y.İ. bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan şüpheli İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı öğretmenlerin durumu

Karnından bıçaklanan Türkçe öğretmeni E.Ş.'nin ameliyatının ardından servisteki tedavisi sürüyor. Elinden yaralanan R.Y.İ. ise taburcu edildi.

