Van'da Ramazan Bayramı Öncesi Market Denetimleri Başladı

Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:34
Van'da Ramazan Bayramı Öncesi Market Denetimleri Başladı

Marketlerde Fiyat Denetimi

Van'da Ramazan Bayramı öncesinde, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram sebebiyle marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin Detayları

Ekipler, kentteki çeşitli marketlere giderek raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti ve ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığını denetledi.

Duyarlılık ve Bilgilendirme

Denetimlere katılan Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi tüm zincir marketlerde rutin fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayaydın, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlerin devam edeceğini belirtti ve şunları ekledi:

"Vatandaşların ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini hedefliyoruz."

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