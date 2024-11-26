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Van'da Tefecilik Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:33
Van'da Tefecilik Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Tefecilik Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışma sonucunda bu operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan şahısların bulunduğu 6 ikamet ve 3 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, çek tutanağı ve 4 araç satış sözleşmesi gibi deliller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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