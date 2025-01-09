Van'da Yolcu Otobüsünde 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesi'nde jandarma ekipleri, düzenledikleri yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünde 3 düzensiz göçmen yakaladı. Olay, jandarma tarafından yapılan aramalarda ortaya çıktı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ünseli Mahallesi'ndeki yol kontrolleri sırasında durdurulan otobüste muavin kıyafeti giydirilmiş 3 göçmenin bulunduğu belirtildi.

Yakalanan göçmenlerle birlikte otobüsün muavini E.T. ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest Bırakılan ve Tutuklanan Şüpheli

Adli süreçte şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T. hakimlikçe tutuklandı. Olay, göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelede önemli bir gelişme olarak kaydedildi.