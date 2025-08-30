Van Gölü'nde 30 Ağustos: Dive Ank Sporcuları Gölden Türk Bayrağı Açtı

Van Gölü'nde 30 Ağustos coşkusu

Edremit'te dalış okulu öğrencilerinden anlamlı kutlama

Van'ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Dive Ank Dalış Okulu sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı.

Sporcular, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında gölde dalış etkinliği düzenledi.

Suyun altında ve üstünde Türk bayrağı açan sporcular, bayramı heyecanla kutladı.

Eğitmen Kadir Erekinci'nin açıklaması

Dalış okulu eğitmeni Kadir Erekinci, anlamlı günde düzenledikleri etkinlik dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Erekinci, etkinlikle ilgili şunları kaydetti: "Bu etkinlik bizim için gurur vesilesi oldu. Ayrıca, Van Gölü'nde son iki yıldır başlattığımız pedal board sporu bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Yakın zamanda Vanlıları daha farklı ve yeni spor dallarıyla buluşturmanın gayretinde olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Etkinlik, bölgedeki spor çeşitliliğini artırma ve gençleri su sporlarına yönlendirme amacı taşıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Dive Ank Dalış Okulu sporcu ve öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü dolayısıyla Van Gölü'nde Türk Bayrağı açtı.