Van Gölü'ndeki Yapı Kalıntılarına Belgeleme Çalışması

Van Gölü'nde Çekilme ile Ortaya Çıkan Yapı Kalıntıları

Van Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan su seviyesi düşüklüğü, Bitlis kıyılarında bazı yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Sıcaklık artışları ve yağışların azalması sonucu göldeki çekilme gözlemlenirken, bu durum tarihi kalıntıları da ortaya çıkardı.

Görüntülü Belgeleme Çalışmaları

Sanat tarihçisi Mesut Gül, Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı alanında yer alan bir adacığın çevresinde, su altında bulunan yapılarla ilgili görüntülü belgeleme çalışması gerçekleştirdi. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kıyıdaki yerleşim kalıntılarını inceleme kararı aldıklarını belirtti.

Geçmişe Dönük İzler

Dronla çekilen görüntülerde alanın düzgün bir kent planı barındırdığını kaydeden Gül, "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığı düşünülen bu alanın Orta Çağ'da da kullanılmakta olduğu kanaatindeyiz. İnceleme sonuçlandığında, bu yerin bir sahil kenti olduğu da net bir şekilde anlaşılacaktır," ifadelerini kullandı. Gül, bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak detaylı araştırmalarla daha fazla bilgiye ulaşılabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.