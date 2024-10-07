DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

Van Gölü'ndeki Yapı Kalıntılarına Belgeleme Çalışması

Van Gölü'ndeki su altı yapılarında görüntülü belgeleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:32
Van Gölü'ndeki Yapı Kalıntılarına Belgeleme Çalışması

Van Gölü'nde Çekilme ile Ortaya Çıkan Yapı Kalıntıları

Van Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan su seviyesi düşüklüğü, Bitlis kıyılarında bazı yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Sıcaklık artışları ve yağışların azalması sonucu göldeki çekilme gözlemlenirken, bu durum tarihi kalıntıları da ortaya çıkardı.

Görüntülü Belgeleme Çalışmaları

Sanat tarihçisi Mesut Gül, Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı alanında yer alan bir adacığın çevresinde, su altında bulunan yapılarla ilgili görüntülü belgeleme çalışması gerçekleştirdi. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kıyıdaki yerleşim kalıntılarını inceleme kararı aldıklarını belirtti.

Geçmişe Dönük İzler

Dronla çekilen görüntülerde alanın düzgün bir kent planı barındırdığını kaydeden Gül, "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığı düşünülen bu alanın Orta Çağ'da da kullanılmakta olduğu kanaatindeyiz. İnceleme sonuçlandığında, bu yerin bir sahil kenti olduğu da net bir şekilde anlaşılacaktır," ifadelerini kullandı. Gül, bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak detaylı araştırmalarla daha fazla bilgiye ulaşılabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre...

Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
3
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz