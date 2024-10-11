Van Gölü'ne Kaçak Deşarj Nedeniyle Belediyeye Ceza Verildi

Van Gölü'nde Çevre İhlali

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi'ne ceza uygulandı.

Cezanın Nedeni

Yapılan denetimlerde, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nden Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edildi.

Uygulanan Ceza Miktarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 milyon 161 bin 568 lira idari ceza kesildiği bildirildi.

Bakanlık Açıklaması: "Bakanlığımız İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda organizasyonun çevre yasalarına aykırı hareket ettiği anlaşılmıştır. Bu durum için gerekli hukukî yaptırım uygulanmıştır."

Sonuç ve Önlemler

Bu ceza, çevresel koruma önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve benzer ihlallerin önlenmesi için daha sıkı denetimlerin gerekliliğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine ceza uygulandı.