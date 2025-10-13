Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eş zamanlı okul tatbikatı: Van, Hakkari, Bitlis, Muş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatlarda öğrenciler, öğretmenler ve ilgili acil müdahale ekipleri afet anında uygulanacak prosedürleri uygulamalı olarak gösterdi.

Van

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde senaryo gereği deprem meydana gelmesi üzerine siren çaldı. Sınıflardaki öğrenciler siren uyarısıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Ardından öğretmenlerin desteğiyle tahliyeleri sağlanan öğrenciler okul bahçesinde toplandı ve okul yöneticileri tarafından afetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Tahliye için verilen 3 dakikalık süreyi 2 dakika 50 saniyede tamamladık" dedi. Sarıkaya ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajının öğrencilerle paylaşıldığını aktardı.

Hakkari

Hakkari'deki tatbikatlar, Sivil Savunma, MEB AKUB ve İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinasyonunda düzenlendi. Öğrenciler sirenle birlikte "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptı; ikinci sirenle binalardan tahliye edilip toplanma alanlarına alındı. Ayrıca öğrencilere yangın söndürme işlemi uygulamalı olarak gösterildi.

Bitlis

Bitlis Lisesi'nde MEB Arama ve Kurtarma Birimi, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve UMKE ekiplerinin katılımıyla afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim kapsamında deprem anı tahliye ve yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirildi; ekipler öğrencilere deprem öncesi ve esnasında alınması gereken önlemleri anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, tatbikatta öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise titizlikle yapılan uygulamada 410 öğrenciyi güvenli şekilde tahliye ettiklerini ifade etti. Oruk, senaryo gereği iki öğrencinin kafa travması geçirdiğini, bu öğrencilerin ekiplerce bina içinden alınarak güvenli alana götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Muş

Muş'ta Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta siren çalmasıyla öğrenci ve öğretmenler "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı ve ardından binadan tahliye edildi. Senaryo gereği sınıflarından çıkamayan öğrencilere UMKE ve 112 Sağlık ekipleri yardım etti. İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, tahliye sonrasında öğrenci ve öğretmenlere tatbikatın önemi ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Yerel ekipler ve okul yönetimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu uygulamalar, afet bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

