Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te etkili olan kar ve tipi, 799 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, kent genelinde 162 mahalle ile 258 mezra bu olumsuz hava koşullarından etkilenmiş durumda.

Van'da Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor. Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşımını sağlamak için de özel çalışmalar başlatıldı.

Hakkari'deki Etkileri

Hakkari'de gece saatlerine kadar süren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi’nin verdiği bilgilere göre, kentte 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme işlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında müdahale etti.

Muş’ta Kapalı Yolların Sayısı Arttı

Muş merkez ve ilçelerindeki kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte toplamda 163 köy yolunun kapandığını belirtti ve yolların açılması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Bitlis'te Durum Ciddi

Bitlis’te de kar yağışı nedeniyle 165 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Ayrıca sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, araçlarının üzerindeki ve işletmelerinin önündeki karları temizlemekle meşgul. Belediye ve karayolları ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme faaliyetlerine devam ediyor. Bu zorlu koşullar, hem sürücüler hem de vatandaşlar için zor anlar yaşatıyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.