Van Jones'tan Gazze sözleri için özür — CNN sunucusu tepki topladı

CNN sunucusu Van Jones, Gazze'de ölen çocuklara ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi; ifadeleri sosyal medyada ve dini liderlerden tepki çekti.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:16
ABD'li CNN sunucusu Van Jones, Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin sözleri nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Jones, "Söylediklerim kolayca yanlış anlaşıldı ve söyleme şeklim düpedüz duyarsızcaydı. Gazze'de her gün bebekler ölüyor. Kimse bu gerçeği çarpıtmamalı ya..." ifadelerini kullandı.

Jones, katıldığı "Overtime with Bill Maher" programında gençlerin İsrail'e bakış açısının farklı olduğunu savunurken, sosyal medya içeriklerini Gazzeli çocukların öldürülmesi üzerinden şaka yaparak eleştirmişti.

Jones ayrıca İran ve Katar'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ve ABD merkezli platform Instagram üzerinde "devasa bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü" öne sürdü ve şöyle dedi: "Bir gençseniz telefonunuzu açıp gördüğünüz şey Gazzeli ölü bebek, Gazzeli ölü bebek, (ABD'li rapçi) Diddy ve Gazzeli ölü bebek. Tüm ana sayfa bu oluyor. Bu, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık değil. Bu, Batı'yı kendi içinde kasten bölmeye çalışan jeopolitik düşmanlık."

Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman, X platformundan yaptığı paylaşımda Jones'un ifadelerini "utanç verici ve alçakça" olarak nitelendirip "Van Jones, Gazzeli ölü bebekler seni bu kadar rahatsız ettiği için üzgünüm." yorumunu yaptı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabından cevap veren Jones, özür dileyerek "sosyal medyada kaosa yol açan dış düşmanlara dikkati çekmeye çalıştığını" savundu. Jones açıklamasında ayrıca "Söylediklerim kolayca yanlış anlaşıldı ve söyleme şeklim düpedüz duyarsızcaydı. Gazze'de her gün bebekler ölüyor. Kimse bu gerçeği çarpıtmamalı ya da hafife almamalı. Her gün korku içinde yaşayan ve aile üyelerini defneden insanlardan özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Jones, çocuklar başta olmak üzere Gazzelilerin bir şaka malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı, Gazze'de yaşananların yürek burktuğunu belirtti ve saldırıların sona ermesi için dua etti.

