Van Kedilerinin Yaşadığı 'Kedi Villası' Yılda 200 Bin Ziyaretçiyi Ağırlıyor

Van Kedileri İçin Cennet: Kedi Villası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) çatısı altındaki Kedi Villası, yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlayarak Van kedilerinin korunmasına katkı sağlıyor.

Van Kedilerinin Büyüleyici Özellikleri

Van kedileri, duygusal yapıları, cana yakın tavırları, beyaz ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleri ile kentteki en önemli değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu kedileri görmek isteyenler, üniversite yerleşkesindeki Kedi Villası’na akın ediyor; burada kedileri sevme ve onlarla fotoğraf çektirme fırsatı buluyorlar.

Dünya Kedi Günü ve Farkındalık

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 17 Şubat Dünya Kedi Günü’nde kedilere dair farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor. Kaya, Van kedilerinin korunmasına yönelik duyarlılık oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Kedi Villası’nda Yeni Nesiller Yetişiyor

Kaya, "Merkezimizde 2024'ün programını tamamladık ve 2025'in ilk çiftleştirme işlemlerini gerçekleştirdik. 2,5 ay içinde doğum bekliyoruz. Yıl boyunca düzenli çiftleştirme programları uygulayacağız," dedi. Van kedisinin, nesli tükenme tehlikesi altında olan özel bir tür olduğunu da vurguladı.

Ziyaretçi Yoğunluğu Mevsimlere Göre Değişiyor

Kaya, "Şu an şubat ayı olduğu için ziyaretçi sayısı daha az, ancak bugün bile 100’ün üzerinde ziyaretçimiz var. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yüksek oluyor," şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Kedi Villası’nı ziyaret eden Konyalı Tufan Kolay, oluşturulan ortamı beğenerek, "Kedilerin tarihçesini okuduk. Çok güzel ve bakımlılar. Van kedisi görmemiştim ve bu, benim için güzel bir deneyim oldu," ifadelerini kullandı.

Diğer bir ziyaretçi Nazlınur Kolay ise, "Van’a yolumuz düşünce buraya gelmek istedik. Gerçekten keyifli bir deneyim oldu," dedi. Hakkari'den gelen Zilan İke de, "Van kedileri biraz daha hırçın olabiliyor, ama bu kedilerin canlı ve bakımlı olduklarını düşünüyorum," şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Vilası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Vilası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.