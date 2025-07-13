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Van Kültür Yolu Festivali, Çocukları Sanatla Buluşturuyor!

Van Kültür Yolu Festivali, çocuklar için sanatsal etkinlikler sunarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 16:45
Van Kültür Yolu Festivali, Çocukları Sanatla Buluşturuyor!

Van Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Rüzgarları Esti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali, çocukları sanatla buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında, Van Müzesi'nde düzenlenen “Çocuk ve Ebeveyn Sanat Atölyesi” ile çocuklar, seramik ve heykel yapımı gibi sanatsal çalışmalara katılıyor. Bu atölyede, ebeveynleriyle birlikte çalışan çocuklar, hem sanatla tanışıyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Atölyenin sorumlusunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Pek, etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Pek, sanatın çocukların duygusal ve bilişsel gelişimleri için önemine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Çocukların müzeyi tanımalarını, sanatla uğraşarak hayal güçlerini geliştirmelerini istiyoruz. Atölyemizde ebeveynler çocuklarıyla çalışmalar yapıyor. Oğlum da etkinliğe katıldı. Seramik yapımına yatkınlığı var. Beraber yapınca daha keyifli oluyor. Atölyemize tüm çocukları bekliyoruz."

Doç. Dr. Pek'in oğlu Çınar Ali Pek, atölyedeki deneyiminin keyifli olduğunu aktararak, "Babamın yardımıyla seramik yaptım. Festival sayesinde yeni arkadaşlar edindim. Yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Farklı etkinliklere iki çocuğuyla katılan Zafer Şen, Kültür Yolu Festivalleri'nin faydalarını vurgulayarak, 'Güzel zaman geçiriyoruz. Festivalde her yaş grubuna uygun etkinlikler var. İlimizde düzenlenmesi bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarım çok eğleniyor. Herkesin etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum.' şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte ilgi gösterdiği sanat atölyesi, 16 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara yönelik sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Festival kapsamında Van Müzesi'nde açılan "Çocuk ve Ebeveyn Sanat Atölyesi"nde seramik ve heykel çalışması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara yönelik sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Festival kapsamında Van Müzesi'nde açılan "Çocuk ve Ebeveyn Sanat Atölyesi"nde seramik ve heykel çalışması yapıldı.

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