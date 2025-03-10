Van-Tahran Tren Seferleri 5 Yılın Ardından Yeniden Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Van ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki yolcu taşıma seferlerine 5 yıllık bir aranın ardından yeniden başladı. İlk tren seferi, İran'ın başkentinden hareket ederek 22 saatlik bir yolculuğun ardından Van Garı'na ulaştı.

İlk Yolcular Çiçeklerle Karşılandı

Dün saat 12.35'te Tahran'dan hareket eden 7 vagonlu ve 280 kişi kapasiteli yolcu treni, öğle saatlerinde Van'a ulaştı. Yolcular, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu gibi önemli isimler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Seferlerin Önemi ve Geleceği

Milletvekili Türkmenoğlu, Tahran'a seferlerin yeniden başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu, Van için çok önemli bir gelişme. Ayrıca bugünden itibaren Van'dan Tahran'a gidecek trenimiz doldu. Tüm biletler satıldı," diyerek seferlerin bölge ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Türkmenoğlu, geçtiğimiz yıl ilimize 720 bin İranlı turist geldiğini, bu yıl ise hedefin 1 milyon olduğunu belirtti.

Hamlelerin Kültürel Etkileşimi Artıracağını Belirtti

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Türkiye-İran arasındaki demiryolu işbirliğinin sadece yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayıp, kültürel etkileşimler sağlayacağını ifade etti. Çakıroğlu, "Biletler internet üzerinden ve gişelerden satılmakta. Gelecek seferlerin artarak devam etmesi bekleniyor," dedi.

Tren Seferleri ile Turizm Hareketliliği Artacak

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, tren seferlerinin bölgesel kalkınmaya ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını vurguladı. Seyahat eden İranlı turistler, tren yolculuklarının konforlu olduğunu ve Van'a gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Tren seferlerinin pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Van ile Tahran arasındaki yolcu taşıma seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 12.35'te hareket eden 7 vagonlu ve 280 kişi kapasiteli yolcu treni, öğle saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Van ile Tahran arasındaki yolcu taşıma seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 12.35'te hareket eden 7 vagonlu ve 280 kişi kapasiteli yolcu treni, öğle saatlerinde Van Garı'na ulaştı.