Varank'ın köpekli eleştirisine Lal Denizli'den yanıt: 'Köpeğim sizden daha mantıklı'

Çeşme’de dün akşam konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, daha sonra konser salonunda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'nin köpeği ile fotoğrafını paylaşarak "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile 'Türk Eğitim Vakfı' için düzenlenen bağış gecesine 'Yunan' sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi." ifadelerini kullandı.

Lal Denizli'nin Varank'a yanıtı ise şu şekilde oldu:

"Sayın Varank, sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet BAYRAK ve ATATÜRK, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir. Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede 'bakanlık' yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Selametle."