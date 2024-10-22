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Vatikan ve Çin Arasında Piskopos Atama Anlaşması Uzatıldı

Vatikan ve Çin, piskoposların atanması ile ilgili geçici anlaşmayı 4 yıl daha uzattıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:34
Vatikan ve Çin Arasında Piskopos Atama Anlaşması Uzatıldı

Vatikan ve Çin Arasındaki Piskopos Atama Anlaşması

2018 yılında imzalanan "Piskoposların Atanmasına İlişkin Geçici Anlaşma", Vatikan ve Çin arasında yapılan gizli müzakerelerin sonucunda hayata geçmişti. Bu anlaşmanın süresi, yapılan son görüşmeler sonucunda 4 yıl daha uzatıldı.

Uzatma Kararı Açıklandı

Vatikan tarafından yayımlanan yazılı bir açıklamada, Piskoposların Atanmasına İlişkin Geçici Anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanması adına ulaşılan mutabakatın ardından, iki tarafın anlaşmanın geçerliliğini bugünden itibaren 4 yıl daha uzatma kararı aldığı ifade edildi. Ayrıca, Vatikan, Çin'deki Katolik Kilisesiyle ilişkileri daha da güçlendirmeyi ve saygılı bir diyaloga devam etmeyi taahhüt etti.

Çin Tarafından Yapılan Açıklama

Pekin yönetimi de anlaşmanın yenilendiğini doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, 2018’de imzalanan geçici anlaşmanın daha önce de uzatıldığını belirterek, "Anlaşmanın taraflarca takdir edildiğini" vurguladı. Lin, dostane bir ortamda yapılacak müzakerelerin devam edeceğini ve bu sayede Çin-Vatikan ilişkilerinin gelişeceğini sözlerine ekledi.

Anlaşmanın Tarihçesi

22 Eylül 2018'de imzalanan bu geçici anlaşma, Çin'deki Katolik piskoposların atanmasında iki ülke arasında işbirliği sağlanmasını öngörüyor. İlk olarak 2020'de iki yıllığına, ardından 2022’de de yine iki yıllığına uzatılmıştı. Ancak anlaşma süresince bazı sorunlar da yaşanmış; örneğin, 2022'de Vatikan, Çin'in tanımadığı bir piskoposluk bölgesine bir piskopos atamasını kınayarak izahat talep etmişti.

Geçmişte, Çin, Katolik piskoposlarının atanmasında Vatikan'ın söz hakkını iç işlerine müdahale olarak görüyordu. Ancak bu anlaşma sonrası iki taraf arasında daha sağlıklı ilişkilerin tesis edilmesine yönelik umutlar artıyor.

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