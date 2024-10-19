Vedat Demiröz: Enflasyon Hedefleri ve Türkiye'nin Geleceği

Vedat Demiröz'den Enflasyon Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Karabük'teki kongrede önemli açıklamalarda bulundu. Demiröz, "2025'ten sonra 2026'da artık tek haneli enflasyon rakamlarına doğru gideceğiz," ifadelerini kullandı. Ekonomik verilerin Türkiye'nin büyümesini desteklediğini belirtti.

Yaşam Kalitesini Arttırma Mücadelesi

Demiröz, Safranbolu'daki AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, ülke genelinde yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara odaklanacaklarını vurguladı.

Ekonomik Sıkıntılar ve Gelecek Umutları

Demiröz, Kovid-19 ve deprem gibi sıkıntılı dönemlerin Türkiye'yi etkilediğini ifade ederek, "Bu yıl sıkıntılı geçse de 2025'te herkes rahat bir nefes almaya başlayacak," dedi. Öncelikli olarak emekliler, esnaflar ve işçiler için teklifler geliştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin Ekonomik Durumu

Enflasyonu düşürme hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Demiröz, "Makro planda Türkiye'nin göstergeleri 2024 sonundan itibaren sistematik olarak rayına girecek," şeklinde konuştu. Türkiye'nin, satın alma paritesine göre dünyada 11. sırada olduğunu da kaydetti.

Ulusal Güvenlik ve Stratejik Durum

Türkiye'nin etrafındaki tehditlere dikkat çeken Demiröz, "Güneyde bir terör devleti mevcut. Türkiye, buna karşı dik duruş sergileyen tek ülke," ifadelerini kullandı. Diğer partilerin Türkiye'yi yönetmesi durumunda başarılı olamayacaklarını dile getiren Demiröz, mevcut durum karşısında güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kongre ve Sonrası

Kongreye, Karabük milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin ardından Demiröz, Karabük Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.