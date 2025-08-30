DOLAR
Vedat Işıkhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı — Büyük Taarruz'un 103. Yılı

Bakan Vedat Işıkhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruz'un 103. yılını anarak şehit ve gazileri rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal'deki hesabından yayımladığı mesajla milletin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.

Bakan Işıkhan'ın vurguları

Işıkhan, mesajında "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdiği Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü anmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler zinciriyle Anadolu'ya silinmez bir mühür vurmuş kadim devletin tarih boyunca mücadelesini sürdürdüğünü hatırlatan Işıkhan, yakın tarihimizde 15 Temmuz Destanı'nın bu kutlu yürüyüşü sekteye uğratmak isteyenler için büyük bir hezimet olduğunu ifade etti.

Mesajında Türkiye'nin kalkınma, savunma sanayi, teknoloji, dış politika ve insan odaklı hizmetlerde ulaştığı noktayı vurgulayan Işıkhan, inançlı bir milletin güçlü bir devletle neler başarabileceğinin örneklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Terörsüz Türkiye mücadelesinin ülkenin gelecek vizyonunu taçlandıracak önemli bir adım olacağını belirtti.

Işıkhan, bu vizyonu gerçekleştirmek için çalışma hayatı başta olmak üzere tüm alanlarda yılmadan, pes etmeden ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti ve ülkenin ve insanlığın huzuru için daha fazla inisiyatif alınacağına dikkat çekti.

Mesajını yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sonlandıran Işıkhan, bir kez daha şehitler ve gaziler için rahmet ve şükran dileklerini paylaştı.

